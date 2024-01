Remaniement: premier Conseil des ministres ce vendredi pour le gouvernement Attal

La journée de vendredi sera également marquée par les cérémonies de passation de pouvoirs pour les portefeuilles ayant changé de titulaire, même si l'équipe gouvernementale est marquée par une certaine stabilité.

Emmanuel Macron réunit son nouveau gouvernement, une équipe droitisée avec l'arrivée de Catherine Vautrin et Rachida Dati, et flanquée d'une obligation «d'action» et de «résultats» par Gabriel Attal.

Les onze ministres et les trois ministres délégués nommés jeudi vont se réunir à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron et du nouveau chef du gouvernement Gabriel Attal. C’est une équipe droitisée qui va retrouver en conseil des ministres, avec l'arrivée de Catherine Vautrin et Rachida Dati, et sommé par le premier ministre d'agir et d'obtenir des «résultats».



«Le président et le premier ministre s'exprimeront sur le sens de ce gouvernement, le cap, et il va y avoir aussi quelques attendus formulés en termes de méthode et d'action», fait-on valoir dans l'entourage présidentiel.



