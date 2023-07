Remaniement et parité : Matignon impose une proportion minimale de 40 % de femmes dans les cabinets des nouveaux ministres

Une circulaire de Matignon plaide pour plus de parité au sein des cabinets ministériels.

Les ministres nouvellement nommés au gouvernement doivent respecter "une proportion équilibrée d'hommes et de femmes" dans leurs équipes, selon une requête du directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Jean-Denis Combrexelle, dans une circulaire datée de jeudi 20 juillet que l'AFP s'est procurée.

Tout en évoquant la nouvelle loi qui renforce l'accès des femmes aux responsabilités dans la haute fonction publique, Jean-Denis Combrexelle demande aux ministres restés en place de "continuer de ne procéder à aucune nomination qui aggraverait l'écart par rapport à l'objectif de parité", selon cette circulaire révélée par Le Parisien.

La même consigne concerne les nouveaux arrivants dans la suite de leurs fonctions.

Les nouvelles équipes devront veiller au « respect d’une proportion équilibrée d’hommes et de femmes, et en tout état de cause (…) assurer le respect d’une proportion minimale de 40 % de personnes du sexe le moins représenté ». Il ne sera donc pas toléré que les cabinets soient masculins (ou féminins) à plus de 60 %.

La loi du 19 juillet 2023 fixe un objectif de parité dans les cabinets ministériels d'ici au 1er janvier 2026. Adoptée par le Parlement début juillet, elle porte à 50%, contre 40% actuellement, le taux de personnes de chaque sexe devant être nommées à un premier emploi supérieur ou de direction.

Cette disposition va officiellement entrer en vigueur en 2026 dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière, et dès le renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités.