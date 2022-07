Remaniement : Elisabeth Borne et Emmanuel Macron travaillent activement sur la formation du nouveau gouvernement

Le nouveau remaniement ministériel pourrait être annoncé dès lundi par Elisabeth Borne.

La Première ministre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron préparent un nouveau remaniement ministériel, annoncé pour le début de la semaine prochaine.

Face au nombre important de députés du Rassemblement National et de la Nupes à l’Assemblée nationale et suite aux défaites de certains ministres lors des élections législatives, le président de la République et la Première ministre sont mobilisés pour la constitution d’une toute nouvelle équipe gouvernementale. L’annonce du nouveau gouvernement pourrait intervenir en début de semaine prochaine.

Visé par une enquête pour tentative de viol, le ministre des Solidarités Damien Abad est fragilisé, tout comme la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou, accusée de violences sexuelles.

Vendredi 1er juillet, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté à Emmanuel Macron les conclusions de ses rencontres avec les chefs de file des groupes parlementaires. La Première ministre a proposé des noms pour intégrer la future équipe gouvernementale.

Les trois ministres battus (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin) lors des élections législatives devront être remplacés.

Certains portefeuilles sont encore manquants, comme ceux du logement, du transport ou encore du numérique.

Le remaniement pourrait avoir lieu dès le lundi 4 juillet, selon France Info. Il sera alors suivi d’un Conseil des ministres.

Emmanuel Macron projetait d’élargir le gouvernement avec l’arrivée de personnalités politiques issues de la droite et de la gauche. La toute nouvelle équipe gouvernementale sera donc officiellement dévoilée dans les tout prochains jours.

Elisabeth Borne prononcera ensuite sa déclaration de politique générale le mercredi 6 juillet à l’Assemblée nationale et au Sénat.