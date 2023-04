Religion : 44% des Français sont croyants, un recul de la foi qui touche essentiellement les jeunes

Une étude réalisée par l’institut Ifop-Fiducial pour Sud Radio permet d’en savoir plus sur la proportion de croyants en France.

En ce Vendredi saint, une étude réalisée par l’institut Ifop-Fiducial pour Sud Radio permet d’en savoir plus sur la proportion de croyants en France. Selon le résultat de cette balise d’opinion, la pratique de la religion n’est pas toujours respectée et la foi baisse également dans l’Hexagone. Selon ce sondage, 44% des Français disent croire en Dieu. A titre de comparaison, ils étaient 49% en 2021, et 56% en 2011.

Cette étude permet de découvrir que les 18-24 ans sont ceux qui croient le moins en Dieu. 36% seulement des jeunes de cette tranche d’âge ont la foi. Pour les 25-34 ans, le pourcentage grimpe à 47%, et pour les 50-64 ans, les données sont à 50%.

Certains facteurs permettent de cerner l’évolution de la foi dans la société française. Selon les résultats de cette étude, la foi varie en fonction du revenu. Une majorité de croyants se situent dans la classe moyenne inférieure (48%). Les moins croyants sont à la fois chez les plus aisés (40%) et chez les plus pauvres (39%).

Les sympathisants de La France insoumise et d’Europe Écologie Les Verts ont le plus faible taux de personnes disant croire en Dieu (42 et 31%). Les partisans des Républicains déclarent à 69% croire en Dieu.

Selon cette étude, 39% des Français déclarent parler de leur religion ou de sujets se rapportant aux religions « souvent ou de temps en temps » avec leur famille (contre 58% en novembre 2009), et 32% avec leurs amis (49% en 2009).

Une majorité de Français (66%) considère que les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives (respect de l’autre…) ; et près d’un sur deux (52%) estiment que toutes les religions se valent, que le message, que les valeurs du christianisme sont toujours d’actualité (48%) et que les religions peuvent contribuer positivement aux grands débats de société : bio-éthique… (47%).

Selon les résultats de cette étude Ifop-Fiducial pour Sud Radio, seulement une minorité de Français (32%) déclare que l’islam est compatible avec les valeurs de la société française, un chiffre s’élevant à 63% parmi les proches de la France insoumise contre 25% parmi les sympathisants Les Républicains et 14% chez ceux du Rassemblement national.