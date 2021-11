Relations France-Algérie : le président algérien ne fera pas "le premier pas" pour apaiser les tensions

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, où il parle notamment de son admiration pour l'Allemagne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune revient sur son différend avec la France. "Je n'ai pas de regrets. Macron a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile", déclare-t-il en référence aux propos d'Emmanuel Macron sur la "nation" algérienne.

"Si Zemmour dit quelque chose comme ça, qu'importe, personne ne fait attention. Mais quand un chef d'État déclare que l'Algérie n'était pas une nation distincte, c'est très grave", déclare-t-il. Dans ces conditions, "je ne serai pas celui qui fera le premier pas. Sinon je vais perdre tous les Algériens, il ne s'agit pas de moi, mais d'un problème national", déclare-t-il. "Aucun Algérien n'accepterait que je contacte ceux qui nous ont insultés", explique-t-il encore.

Pour Tebboune, "on ne touche pas à l'histoire d'un peuple, et on n'insulte pas les Algériens". "Pourquoi (Emmanuel Macron) a-t-il dit ça ? Je pense que c'était pour des raisons électorales stratégiques", poursuit-il, estimant qu'avec "cette déclaration, Macron s'est placé du côté de ceux qui justifient la colonisation".

Accusant Emmanuel Macron d'avoir "porté atteinte à la dignité des Algériens", il assure qu'il n'y a pas de perspective de réglement du conflit. "Si les Français veulent aller au Mali ou au Niger maintenant, ils devront juste faire neuf heures de vol au lieu de quatre. (...) Nous ne sommes plus obligés de coopérer les uns avec les autres, c'est peut-être terminé maintenant."

À Lire Aussi

Algérie : et Macron se mit (lui aussi) à faire du Zemmour

À Lire Aussi

"Il y a six millions d'Algériens en France"

À Lire Aussi

Le repentir national

À Lire Aussi

Les très indécents propos de l'ambassadeur d'Algérie en France

À Lire Aussi

L’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris et a interdit son espace aérien aux avions militaires français

À Lire Aussi

17 octobre 1961 : Valérie Pécresse rappelle que 22 policiers ont été tués par le FLN cette année-là