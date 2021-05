Régionales Hauts-de-France : Xavier Bertrand au coude à coude avec le Rassemblement National dans les sondages

Xavier Bertrand

L’adversaire principal de M. Bertrand reste l’extrême droite, seule opposition dans l’hémicycle régional durant ce mandat et menace de plus en plus forte pour le président sortant souligne Le Monde. Mais face au RN, Xavier Bertrand rejette, pour l’instant tout accord avec LRM ou la gauche.

Et face aux écologistes, le président-candidat promet toujours un nouvel EPR près de Dunkerque (Nord) et une lutte sans faille contre l’installation de nouvelles éoliennes ajoute Le Monde.

Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, publié lundi, Xavier Bertrand serait en tête au premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France avec 33% des intentions de vote (En 2015, alors encore membre des Républicains il avait obtenu 25% des suffrages lors du premier tour) Cependant, il est suivi de près par le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu, avec 31% des intentions de vote.

Au second tour, si les quatre listes de la droite, du Rassemblement national, de la gauche et de La République En Marche se maintiennent, Xavier Bertrand serait en tête des intentions de votes (36%) talonné par Sébastien Chenu qui récolterait 34%. Karima Delli (union de la gauche) obtiendrait 19% et Laurent Pietraszewski (LREM) 11%.