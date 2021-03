Régionales : union de la gauche dans les Hauts France, une écologiste face à Xavier Bertrand

Union de la gauche dans les Hauts de France

Europe Ecologie-Les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise présenteront une candidature unique dès le premier tour, lors des élections régionales dans les Hauts-de-France.

La gauche ne veut pas revivre ce qui s'est passé en 2015 où la désunion avait entraîné une déroute électorale : pas un seul élu de gauche pendant six ans dans l'hémicycle régional. Tandis que Marine Le Pen avait conduit une liste en 2015, qui avait obtenu plus de 40% des voix au premier tour.

Le communiqué commun annonce : "Nous faisons union pour rompre l’emprise suffocante que l’extrême-droite exerce sur les Hauts-de-France et tente, depuis notre région, d’étendre à l’ensemble du territoire national. Nous faisons union avec Karima Delli comme tête de liste. C’est autour d’elle, une fois que cet accord unique à cette heure en France sera approuvé par les instances et les militants de nos mouvements respectifs, que nous appelons toutes celles et tous ceux qui, dans notre région, partagent nos valeurs de gauche, écologistes et humanistes, à nous rejoindre pour faire union et gagner la région des Hauts-de-France."

Le texte a été signé par la Verte Karima Delli, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, le député LFI du Nord Ugo Bernalicis et le sénateur PS Patrick Kanner.

Parmi les messages de soutien reçus par la candidate verte, on trouve un tweet d'Anne Hidalgo (qui a du mal à faire l'union avec les écologistes parisiens qui sont ses alliés officiels : "Avec toi, ma chère Karima, pour porter nos valeurs, nos projets et notre union"