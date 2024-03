Refus d'obtempérer : la famille du jeune homme décédé à Aubervilliers va porter plainte contre les policiers

La famille du jeune homme tué à Aubervilliers après un refus d'obtempérer va porter plainte contre les policiers

Maître Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille du jeune homme décédé le 13 mars à Aubervilliers après avoir été percuté par une voiture de police alors qu'il conduisait un scooter, va porter plainte contre les policiers pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et « violences volontaires aggravées », selon des informations du Figaro et de BFMTV. Maître Bouzrou estime que les policiers auraient « volontairement » percuté Wanys R. Selon son avocat, ce décès ne serait pas le fruit d’un accident.

Les faits se sont déroulés dans la soirée de mercredi. Deux jeunes hommes à bord d’un scooter étaient poursuivis par la police après un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Dans une avenue d'Aubervilliers, le deux-roues a été percuté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité (BAC) appelé en renfort, qui arrivait en sens inverse. Dans la collision, le conducteur Wanys, âgé de 18 ans, était tué et son passager blessé. Une vidéo du drame a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« La vidéo montre que c'est le véhicule de police qui fait une embardée et qui percute à contre-sens et volontairement le scooter », estime dans un communiqué Me Bouzrou.

Le parquet de Bobigny a précisé jeudi dans un communiqué que « le conducteur de l'équipage de la BAC était contraint de faire une embardée pour éviter un véhicule qui ne respectait pas une priorité et entrait en collision avec le scooter qui arrivait en sens inverse ».

Lors d’un point presse, le préfet de police Laurent Nuñez a précisé qu'« il n'y a évidemment aucun acte volontaire » de la part des policiers.

Les trois policiers qui se trouvaient dans le véhicule impliqué dans la collision ont été entendus en audition libre par les enquêteurs de l'IGPN. L’enquête ne fait que débuter.