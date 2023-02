Réforme des retraites : tous les syndicats de la SNCF appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

L'ensemble des syndicats engagés contre la réforme des retraites appellent à « mettre le pays à l'arrêt » le 7 mars.

L'ensemble des syndicats engagés contre la réforme des retraites appellent à « mettre le pays à l'arrêt » le 7 mars pour forcer le gouvernement à renoncer à son projet de loi et au recul de l’âge de départ à 64 ans.

La CFDT Cheminots a appelé ce lundi à son tour « toutes les cheminotes et tous les cheminots » à participer à une grève reconductible, à compter du 7 mars prochain, jour de mobilisation nationale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le syndicat rejoint les autres organisations représentatives des cheminots.

« Il est impératif de renforcer la mobilisation », précise l'organisation dans un communiqué, ajoutant craindre une accélération de la « suppression des régimes spéciaux » lors des débats au Sénat. « La capacité à toujours faire pire est bien réelle », selon le syndicat.

Suite à une consultation de ses adhérents, durant laquelle 80% des travailleurs interrogés ont dit soutenir une grève reconductible à compter du 7 mars, la CFDT Cheminots appelle à « durcir le mouvement » social, afin de faire reculer le gouvernement, en participant à la mobilisation reconductible.

La CFDT Cheminots s'est finalement rangée à l'idée formulée il y a un mois par la CGT Cheminots et Sud-Rail.

L'unité syndicale a donc été maintenue, les quatre organisations appelant ensemble à faire grève à compter de la journée d'action nationale. Elles espèrent renforcer la pression sur l'exécutif.

Le texte du gouvernement est attendu en séance publique au Sénat à partir de la semaine du 6 mars.

L'arme de la grève reconductible est brandie par les organisations syndicales à l'occasion de la nouvelle journée du 7 mars.

Cinq fédérations de la CGT - dont les Ports et docks, les industries chimiques ou les mines et l'énergie - ont d'ores et déjà appelé à la « lutte reconductible » à partir de cette date. Elles seront rejointes par la RATP. De son côté, l'intersyndicale nationale n'appelle pas encore à la grève reconductible, mais espère bien « mettre la France à l'arrêt » ce jour-là.