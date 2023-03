Raffineries : le gouvernement interviendra contre des "blocages réels", prévient Clément Beaune

Clément Beaune, ministre délégué aux Transports.

Le gouvernement fera intervenir les forces de l'ordre en cas de "blocages réels" des raffineries, a prévenu mercredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, alors que des grévistes empêchent les expéditions de carburants à la sortie d'installations pétrolières.

"S'il y avait des actions de blocages réels, typiquement dans les raffineries, on ne laisserait pas cela faire", a affirmé M. Beaune sur LCI, sur fond de mobilisation de nombreuses professions, dont les raffineurs, contre la réforme des retraites.

"Il ne faut pas brandir les choses avant que la situation existe mais tout le monde sait, nous l'avons montré au mois d'octobre notamment dans les raffineries, qu'on ne laissera pas la vie économique la plus essentielle du pays être à l'arrêt", a insisté M. Beaune, en référence à un précédent mouvement social du secteur qui s'était traduit par des pénuries rampantes de carburants à la pompe.

"On n'est pas dans cette situation, mais on ne peut pas imaginer que nos raffineries, durablement ne fonctionnent pas, donc on a tous les outils juridiques pour intervenir, si besoin", a ajouté le ministre, en rappelant que "la grève est un droit, le blocage n'en est pas un", et que "quand il y a des blocages ils sont levés, dans le calme, par des interventions notamment des forces de l'ordre".

