Rafah : Benyamin Netanyahou déclare que la frappe sur le camp de réfugiés est « un incident tragique »

Benjamin Netanyahou à la base militaire Kirya, à Tel Aviv, le 24 décembre 2023

Dans la nuit de dimanche à lundi, des frappes de l’armée israélienne sur un camp de réfugiés à Rafah ont fait au moins 45 morts et 249 blessés.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré ce lundi devant des familles d’otages détenus dans la bande de Gaza que la frappe israélienne portée sur Rafah la veille était « un incident tragique ».

Dimanche, une frappe aérienne israélienne avait provoqué un incendie dans un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza ce qui a entraîné, selon les autorités de ce territoire, la mort d’au moins 45 personnes et fait plus de 249 blessés. La frappe a eu lieu sur un camp de personnes déplacées de Barkasat, géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« À Rafah, nous avons évacué un million de résidents qui ne sont pas impliqués et, malgré tous les efforts déployés, un incident tragique s’est produit hier. Nous enquêtons sur ce qui s’est passé et nous en tirerons les conclusions », a déclaré Benyamin Netanyahou au Parlement.

Plus tôt ce lundi, l’armée israélienne a dit enquêter sur la mort de civils dans un camp de Rafah après une de ses opérations qui a fait au moins 45 morts au cours de la nuit de dimanche à lundi dans cette ville au sud de la bande de Gaza.

« Avant la frappe, un certain nombre de mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils non impliqués pendant la frappe, notamment l’usage de surveillance aérienne, le recours à des « munitions précises » par l’armée de l’air israélienne, et des informations de renseignement complémentaires », a déclaré l’armée dans un communiqué.