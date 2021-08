Rachida Dati totalement opposée à l'idée d'une primaire à droite

Rachida Dati

"Je déplore qu’un certain nombre des candidats déclarés à la primaire jouent autre chose que l’élection présidentielle. Ce qui me frappe, c’est que l’on n’apprend pas de notre expérience et de nos erreurs passées concernant la primaire : les haines, les divisions, les frondes. J’appelle ma famille politique à fermer l’hypothèse de la primaire." explique Rachida Dati, en répondant aux questions du Parisien.

"Je ne comprends pas notre précipitation. Nous ne sommes qu’au mois d’août. Je serais plutôt favorable à ce que chacun fasse campagne et que l’on se retrouve derrière un seul candidat en janvier." ajoute l'ex-ministre de la Justice