Rachida Dati à la Culture : « N’ayez pas peur, j’aime me battre », lance la nouvelle ministre

«Le ministre de la culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord la France». Par cette citation d’André Malraux, ancien ministre de la Culture sous de Gaulle, Rachida Dati a entamé son premier discours comme ministre du nouveau gouvernement. «C'est dans cette belle tradition que je m'inscris», a-t-elle entamé, se disant «fière et émue» de sa nomination.

«Je sais personnellement ce que je dois à la culture française», a-t-elle déclaré après le discours de sa prédécesseure Rima Abdul-Malak, longuement ovationné. La nouvelle ministre, mise à la porte de LR suite à sa nomination, a dit vouloir «bâtir une nouvelle culture populaire pour tous, des quartiers à la ruralité», citant notamment le «pass culture», qui doit être «un instrument d'éducation populaire». «J'ai trop vu de jeunes se couper de tout», a-t-elle décrit, évoquant l’enjeu de la «radicalisation» et du «communautarisme».