Quelle répartition pour l'héritage d'Elisabeth II ?

Elisabeth II

La reine Elisabeth II laisse derrière elle une importante fortune personnelle. Un patrimoine composé de biens immobiliers, de collections et de bijoux sur lequel elle s'est toujours montrée très discrète souligne Le Figaro.

Le décès de la reine ouvre la voie à une redistribution de la fortune de la souveraine. Si l'on sait qu'elle est conséquente, elle fait également l'objet d'une forte protection de la part de la famille royale, qui souhaite autant que possible la garder secrète note Le Figaro.

Le montant de la fortune d'Elizabeth II, qui était de loin la plus riche de la famille royale, est d'autant plus difficile à estimer que la distinction est floue entre ce qui lui appartenait personnellement et ce qui revient à la couronne. Plusieurs experts de la royauté affirment, par le biais d'estimations, que la reine aurait accumulé au cours de sa vie un patrimoine à hauteur de 350 millions de livres au moins ajoute Le Figaro.

Des richesses constituées de résidences comme le chateau de Balmoral, en Ecosse, où elle est décédée, mais aussi d'investissements dans des sociétés, et même de timbres.

L'ensemble de ces richesses devraient être réparties par la reine entre ses enfants et petits-enfants, selon les directives de son testament.