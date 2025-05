IA & JUSTICE

Quand les morts témoignent : une victime « parle » à son procès grâce à l’IA

Pour la première fois aux États-Unis, un homme tué par balle a pu s’adresser à ses proches et à son meurtrier à travers une vidéo générée par l’intelligence artificielle. Le visage et la voix de Christopher Pelkey, recréés numériquement, ont bouleversé l’audience et marqué une étape inédite dans l’histoire judiciaire américaine.