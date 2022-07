Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam ne fera pas﻿ appel, les autres condamnés non plus

Justice

Le procureur général Rémy Heitz a annoncé qu'aucun des condamnés du procès du 13 novembre qui vient de se dérouler à Paris ne ferait appel de sa condamnation. Il n'y aura donc pas de nouveau procès

Le plus lourdement condamné, Salah Abdeslam ne fera pas non plus appel de sa condamnation. Le seul membre encore en vie du commando qui a fait 130 morts a été condamné, mercredi 29 juin, à la perpétuité incompressible, soit la peine la plus lourde prévue par le Code pénal. Une peine qui n’avait été prononcée jusqu’alors qu’à quatre reprises rappelle Ouest France.

Le quotidien souligne que Salah Abdeslam, est à l’isolement total en prison depuis plus de six ans, Au total 19 autres prévenus ont été jugés et condamnés en même temps que lui.

Le procès s'est terminé le 29 juin, et les condamnés avaient jusqu'à ce lundi 11 juillet pour faire appel.