Procès de l'attentat du 14 juillet à Nice : ouverture le 5 septembre à Paris

Le camion de l'attentat de Nice

Six ans après la tragédie du 14 juillet 2016, le procès des huit accusés débutera le 5 septembre dans l'enceinte du palais de Justice de Paris. Simultanément, les audiences seront retransmises au palais des congrès de Nice note Le Figaro.

Les débats devraient durer trois mois. Ils se dérouleront dans la même salle qui a été utilisée pour le procès des attentats du 13-Novembre à Paris.

"Huit personnes, sept hommes et une femme, vont comparaître devant la cour d'assises spéciale pour l'attentat de Nice qui a causé la mort de 86 personnes - dont 15 mineurs - et fait plus de 400 blessés. Mais seulement trois hommes seront dans le box sécurisé des accusés dont l'un dans le cadre d'une autre affaire. Quatre accusés, placés sous contrôle judiciaire, comparaissent libres. Un autre sera jugé en son absence" précise Le Figaro..