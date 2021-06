Procès Bygmalion : Nicolas Sarkozy sera entendu le 15 juin

L'ancien président Nicolas Sarkozy arrive, le 1er mars 2021, au palais de justice de Paris pour entendre le verdict final d'un procès pour corruption le 1er mars 2021.

L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, témoignera le 15 juin au tribunal de Paris dans le cadre du jugement du dossier de l'affaire Bygmalion et des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, selon les précisions ce mardi de la présidente du tribunal, Caroline Viguier.

Nicolas Sarkozy est jugé pour « financement illégal de campagne ». Il s'agira de la première apparition de l'ancien chef de l'Etat français devant le tribunal depuis l’ouverture du procès Bygmalion, du nom de l’agence de communication liée à l’UMP, le 20 mai dernier.

Nicolas Sarkozy encourt un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Contrairement à ses treize coprévenus renvoyés notamment pour escroquerie ou complicité, l'ancien chef de l'Etat n’est pas mis en cause pour le système de fausses factures conçu pour masquer les dépenses excessives de la campagne.