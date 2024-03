Prisons : 76 766 détenus en France au 1er mars, un nouveau record

Avec 76 766 personnes incarcérées, le nombre de détenus dans l’Hexagone a atteint un nouveau record au 1er mars

Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er mars, avec 76 766 personnes incarcérées, soit 4415 de plus que l'année précédente, selon des chiffres publiés vendredi par le ministère de la Justice.

C'est le chiffre de détenus le plus élevé jamais enregistré, selon les statistiques de l'administration pénitentiaire, qui note également une très forte augmentation de personnes contraintes de dormir sur un matelas au sol faute de place.

Au 1er mars, 3.099 détenus dormaient sur un matelas posé au sol contre 2.026 il y a un an. La densité carcérale globale s'établit à 124,6% mais dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines, elle atteint 148,7%, voire dépasse les 200% dans 12 établissements ou quartiers.

Le Conseil de l'Europe a notamment invité les autorités françaises à « examiner sérieusement et rapidement l'idée d'introduire un mécanisme national contraignant de régulation carcérale ». Le gouvernement table sur la construction de 15.000 nouvelles places de prison d'ici à 2027.