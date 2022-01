Primaire populaire : "pari raté" "grande confusion"

Christiane Taubira

Le Monde et l'Opinion ne ménagent pas leurs critiques

"Malgré la victoire de Christiane Taubira, le pari raté de la Primaire populaire" titre Le Monde qui ajoute "Le scrutin, rejeté par les principaux candidats à gauche, a donné l’investiture à l’ancienne ministre de la justice pour l’élection présidentielle 2022, sans parvenir à rassembler son camp comme il avait l’ambition de le faire".

"La Primaire populaire, cette initiative citoyenne qui voulait unir la gauche et l’écologie, a donc débouché sur une candidature de plus, celle de Christiane Taubira. Un échec pour tous les militants sincères d’une unité à gauche. Une victoire pour l’ancienne ministre, qui y a trouvé un mode de lancement pour une candidature in extremis." analyse le quotidien du soir.

"Au « 20 heures » de TF1, on a demandé à Yannick Jadot ce qu’il souhaitait dire à l’ancienne ministre. « Rien, a-t-il balayé, c’était une Primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueure, c’est une candidature de plus" remarque Le Monde.

"Le coup est particulièrement rude pour Anne Hidalgo, qui encaisse une humiliation supplémentaire alors que sa campagne est déjà dans un état assez cataclysmique. Pour la candidate arrivée en cinquième position, la semaine s’annonce mouvementée. « Si on gagne, le PS va exploser », prédisait un soutien de Christiane Taubira. C’est le souhait inavoué de la candidate, faire tomber sa rivale socialiste." constate L'Opinion qui titre : "Primaire populaire: la grande confusion"