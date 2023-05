Présidentielle en Turquie : Erdogan obtient 49.51% des voix et affrontera Kiliçdaroglu au second tour

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'adresse à ses partisans après le premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, le 15 mai 2023

Le président Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49.51% des voix au premier tour de la présidentielle. Il affrontera Kiliçdaroglu au second tour, le dimanche 28 mai 2023

Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche en Turquie avec 49,51% des voix, contre 44,88% pour son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, a annoncé lundi le Conseil électoral supérieur.

Au pouvoir depuis 2003 - d’abord en tant que Premier Ministre, entre 2003 et 2014 - le président Erdogan a obtenu un score plus important qu'anticipé mais insuffisant pour l'emporter dès le premier tour, comme cela avait été le cas lors des deux élections présidentielles précédentes.

Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, semble idéalement placé pour conserver son poste, malgré l'inquiétude suscitée par sa dérive autoritaire chez nombre de ses compatriotes. Cette élection, au sein d’un pays membre de l’OTAN, déterminera l’orientation politique et économique avec la Russie, le Moyen-Orient et l’Occident.

Avant la publication des résultats définitifs, Recep Tayyip Erdogan était venu saluer ses partisans en liesse au siège de l'AKP, à Ankara. « Le vainqueur est sans aucun doute notre pays », a-t-il déclaré. De son côté, Kemal Kiliçdaroglu, candidat d'une alliance de six partis d'opposition, a appelé pour sa part ses soutiens à la « patience » et accusé l'AKP d'interférer dans le dépouillement et le compte-rendu des résultats.