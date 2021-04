Présidentielle de 2022 : l'insécurité, critère important de vote pour 86% des Français

L'Ifop a, pour le JDD, interrogé les Français sur leurs priorités, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2022. Et le résultat est sans appel : 86% des Français assurent que le thème de la sécurité sera "important", dont 44% "tout à fait important", dans leur prise de décision. Et cette attente dépasse les clivages. Si elle atteint respectivement 98 et 99% chez les électeurs LR et RN, elle sera aussi importante dans le vote des sympathisants LREM (86%), PS (80%) et même LFI (70%).

Pour les mois à venir, hors élection présidentielle, les priorités des sondés sont les questions sanitaires (85%, + 3 points par rapport à août 2020) l'éducation de leurs enfants (72%, + 4 points), mais également la lutte contre le terrorisme ainsi que le combat contre la délinquance, jugés "tout à fait prioritaire" par respectivement 72% (en hausse de 4 points) et 70% (stable) des Français. Ces deux thématiques devancent la lutte contre le chômage (68%).

A un an du scrutin, "la sécurité s'annonce comme un enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle", prévient Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. La préoccupation sécuritaire a bondi de 26 points depuis mai 2020... et ce, alors que le sondage a eu lieu avant l'assassinat de la policière tuée vendredi à Rambouillet.