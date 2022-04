Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse appelle à voter Emmanuel Macron et assume « toute sa part de responsabilité » dans cette défaite

Valérie Pécresse a récolté 5% des voix. Elle a lancé un appel au vote en faveur d'Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle.

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, n’a pas été mesure de se qualifier pour le second tour. Peu après 20h, elle s’est exprimée auprès de ses militants et sur les résultats de ce scrutin ainsi que sur sa campagne tout en assumant la responsabilité de cet échec. La candidate LR a récolté 5% des suffrages, selon les premières estimations :

« J'ai dû batailler sur deux fronts: celui du président sortant et celui des extrêmes. Malgré la passion qui m’anime, la qualité de notre projet, je n’ai pas réussi dans cette campagne atrophiée, à me libérer de cet étau et à vous convaincre. Le vote utile a joué à plein. C’est une déception personnelle et collective, j’assume en responsabilité toute ma part dans cette défaire ».

Lors de son discours à l’issue des résultats, Valérie Pécresse a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour :

« J’ai construit tout mon combat contre les extrêmes de droite comme de gauche. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à la faillite. Sa proximité avec Vladimir Poutine la discrédite. Son élection conduirait à l’effacement de la France sur les scènes internationales. Ainsi, je voterai en conscience Emmanuel Macron ».

Le député Les Républicains (LR) de l'Yonne Guillaume Larrivé a appelé dimanche sur Twitter à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, après l'élimination de Valérie Pécresse, à un niveau historiquement bas pour LR :

« Le meilleur pour diriger notre pays, désormais, c'est Emmanuel Macron. Le Président a l'expérience de l'Etat et des crises. Je voterai pour lui le 24 avril. Donnons-lui la force de rassembler les Français. Construisons, avec lui, une nouvelle majorité pour faire réussir la France ».