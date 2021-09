Présidentielle: un sondage auprès de 15.000 sympathisants place Bertrand et Pécresse quasi ex-aequo

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Les Républicains ont pris connaissance, mercredi, de l'enquête Ifop commandée par le parti et réalisée auprès de 15 242 personnes «de droite». D'après cette enquête, Xavier Bertrand (81% des suffrages) apparaît le plus connu, et devance Valérie Pécresse (79%) et Michel Barnier (58%) signale le Figaro.

En termes de popularité, le président des Hauts-de-France recueille 53% de bonnes opinions contre 51% pour la présidente d'île de France. Mais devant les sympathisants LR, Valérie Pécresse le devance (81% contre 79%).

60% des Français de droite sondés se disent favorables à un congrès 73% des sympathisants LR se disent favorables à l'organisation d'un congrès. Seuls 47% des Français de droite seraient favorables à une primaire (52% des sympathisants des sympathisants LR) ajoute le Figaro