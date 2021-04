Présidentielle : la victoire de Marine Le Pen est une possibilité selon la Fondation Jean Jaurès

Marine le Pen

"À un peu plus d’un an de la prochaine présidentielle, nous considérons la victoire finale de Marine Le Pen comme une possibilité non négligeable". indique une note de la Fondation Jean Jaurès qui détaille trois conditions pour que Marine Le Pen soit élue, lors de la prochaine élection présidentielle selon France Info.

La première condition : "que l’électorat de droite modérée se reporte massivement sur elle au second tour. La deuxième condition : que le rejet d’Emmanuel Macron dans l’opinion soit équivalent à celui qu’inspire Marine Le Pen. La troisième : qu’elle soit suffisamment "dédiabolisée" pour que les électeurs des candidats éliminés au premier tour - de gauche par exemple - préfèrent s’abstenir que retourner aux urnes".

Et surtout, la vraie force de Marine Le Pen, selon l'étude, "c’est la détestation que pourra inspirer Emmanuel Macron en 2022. "C’est principalement là que le risque Le Pen se situe", d’après les chercheurs, qui constatent qu’aujourd’hui l’électeur de droite par exemple rejette davantage Emmanuel Macron que Marine Le Pen".