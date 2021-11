Présidentielle : Eric Zemmour marque le pas dans des sondages pour la première fois

Sondage Elabe

Le polémiste perd quatre points face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle dans un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR

Pour la première fois depuis qu'il est apparu dans les sondages, Eric Zemmour baisse légèrement dans deux enquêtes d'opinion souligne BFMTV.

Il perd entre un et deux points dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle, dans l'hypothèse où Xavier Bertrand est le candidat de la droite, dans un sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR paru jeudi, depuis le dernier sondage du 27 octobre.

Emmanuel Macron sort renforcé de son allocution et est crédité entre 25% et 30% des voix exprimées (+2/+3) Le Pen (17%-18%) et Eric Zemmour (13%-15%) sont tous deux en légère baisse (-1/-2).

La baisse d'Eric Zemmour fait suite à quelques semaines de sur place, après un mois de septembre marqué par une forte dynamique haussière. Mais, pour BFMTV, elle n'est pas encore inquiétante pour le candidat putatif.

Le polémiste d'extrême droite est crédité de 13% (si Michel Barnier est investi), 14% (si Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand le sont), à 15% (si c'est Eric Ciotti ou Philippe Juvin). Au second tour, la baisse est plus marquée. Il perd quatre points face à Emmanuel Macron, avec 35 % des intentions de vote

Sondage sur un échantillon de 1484 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1352 inscrits sur les listes électorales. Interrogation par Internet les 10 et 11 novembre 2021.