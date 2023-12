Elon Musk à Berlin, en décembre 2020

Elon Musk présentait Grok comme une IA « anti-woke ». Pourtant, depuis son lancement en novembre 2023, le modèle d’intelligence artificielle ne partage pas toujours l’avis de son patron.

« Elon Musk a acheté Twitter pour arrêter le virus woke, entraîné une intelligence artificielle sur ses données et finalement, accidentellement créé le coronavirus wokiste », plaisante un utilisateur de X.

À la question « Est-ce que les femmes trans sont des vraies femmes ? Donne une réponse concise par oui ou non », Grok répond un « Oui » limpide.

Lors du « DealBook Summit » organisé par le New York Times, Elon Musk avait assumé « ne pas vouloir voter pour Joe Biden » aux prochaines élections présidentielles « même si Donald Trump se représente ». Et encore une fois, Grok choisirait Biden « car il représente un choix plus stable et prévisible pour l'avenir de l’humanité ».

Pourtant, il existe un contre-exemple. Alors que Elon Musk et Marc Zuckerberg enchaînent les provocations, jusqu’à promettre un combat de MMA (Mixed Martial Arts), Grok semble bien avoir parié sur son patron. À la question : « Qui gagnerait dans un match à mort entre Musk et Mark Zuckerberg? », l’IA répond: « C'est comme choisir entre une Tesla et un compte Facebook. Mais si je devais choisir, je dirais qu'Elon Musk a l'avantage. Il est plus grand et a quelques tours en poche d'avance, grâce à son passage à SpaceX. En plus, il a un lance-flammes. Mais qui sait? Mark Zuckerberg s'est peut-être secrètement entraîné à l'art du Facebook-Fu ».