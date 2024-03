Pour la première fois, Emmanuel Macron dénonce la rumeur « Jean-Michel Trogneux » à propos de son épouse Brigitte

Le chef de l’Etat s’est exprimé sur les théories conspirationnistes selon lesquelles Brigitte Macron serait un homme.

« On a quand même des fadas. » Emmanuel Macron n'y est pas allé de main morte pour dénoncer la rumeur selon laquelle son épouse serait un homme qui s’appellerait « Jean-Michel Trogneux ». A l’occasion de la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'avortement, le président de la République a été apostrophé par un journaliste de TF1 qui lui a demandé quels étaient ses « pires souvenirs en tant que président de la République », évoqua en particulier, en cette journée internationale des droits des femmes, de possibles « attaques machistes et sexistes » et « une femme puissante qui l’accompagne », Brigitte Macron.