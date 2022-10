Pour Fabien Roussel, Adrien Quatennens ne peut pas rester député

Le secrétaire général du PCF prône une « tolérance zéro » en matière de lutte contre les violences conjugales. Et cela vaut aussi pour Adrien Quatennens

« Aucune violence conjugale ne doit être tolérée (...) et si dans mon groupe à l'Assemblée nationale un député était auteur de violences conjugales et qu'il avouait les avoir commises, il ne pourrait pas rester au sein du groupe », a expliqué sur Cnews le député du Nord, avant d'ajouter : « Je lui dirais : tu ne peux pas rester député ».

« On ne peut pas, on ne doit pas l'accepter, il doit y avoir une tolérance zéro dans ce domaine », a-t-il martelé, en réponse à une question sur Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir giflé sa femme, et qui fait l'objet d'une plainte déposée par cette dernière.

« Comment peut-il aller voir les citoyens de sa circonscription, représenter la République avec son écharpe quand on avoue avoir commis un acte de cette nature, c'est insupportable », a-t-il poursuivi.

« La démission, ça repose sur la personne forcément, mais en tout cas les partis politiques doivent être forcément irréprochables en la matière », a-t-il dit.