Pont Neuf, tirs mortels policiers : des éléments pourraient remettre en cause la légitime défense

Police judiciaire

Dimanche 24 avril 2022, aux alentours de minuit, cinq agents en uniforme s’approchent d’une Volkswagen Polo gris foncé, garée à proximité du Pont-Neuf, dans le centre de Paris, pour contrôler leurs occupants raconte Libération.

A l’intérieur, se trouvent deux frères, Fadjigui N., 25 ans, et Boubacar C., 31 ans, ainsi que Yann M., 42 ans. La voiture démarre. Une poignée de secondes plus tard, le véhicule est immobilisé, criblé de neuf projectiles tirés au fusil d’assaut par un policier. Atteints par les balles, deux hommes meurent sur le coup, le troisième est blessé au bras.

"Selon une première expertise balistique, révélée par «Libération» et «Mediapart», le policier mis en examen pour «homicide volontaire» a effectué plusieurs tirs depuis le côté et l’arrière du véhicule. Ce sont eux qui pourraient avoir causé la mort de deux des occupants le 24 avril".

"Le fait que l’agent auteur des tirs était, dans un premier temps, positionné à l’avant du véhicule ne semble pas faire de doute à la vue des premières constatations et notamment d’une photo d’impacts de balles sur le pare-brise. Mais risquait-il réellement d’être percuté ? N’avait-il pas d’autre choix que d’ouvrir le feu ? Ces questions en soulèvent une autre : à quelle distance Quentin L. se trouvait-il de la Polo ?" demande Libération.