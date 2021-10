Politique agricole européenne "Farm to Fork" : Bruxelles accusée d'avoir caché des informations pendant un an

vaches laitières

"Farm to fork" la déclinaison agricole du Pacte vert européen vise, d’ici à 2030, entre autres, à pousser à 25 % la part de l’agriculture biologique, à ramener à zéro les importations de soja, à baisser de moitié les usages de pesticides et d’antibiotiques vétérinaires et de 20 % les épandages d’engrais, selon le quotidien l'Opinion.

Tandis que le Parlement européen doit traduire en actes législatifs, dans les prochains mois, la stratégie agricole Farm to fork (de la ferme à la fourchette) élaborée par la Commission de Bruxelles, Bruxelles aurait caché pendant un an un rapport, l'étude JRC, critiquant certains aspects du projet.

L'eurodéputée PPE Anne Sander (Les Républicains) accuse : "La manière n’est pas acceptable. Il y a un parti pris. Les sujets environnement priment sur tout ; la Commission est prête à tout pour les faire passer, au détriment de la vision économique"