Policière tuée en Savoie : l’ex-mari de la victime a été interpellé

L’ex-mari de la policière tuée cette semaine en Savoie a été interpellé ce vendredi matin.

L’ex-mari de la policière tuée en Savoie a été interpellé ce matin « sans incident » sur la commune d’Arvillard, selon des informations du Figaro et d’après le parquet de Chambéry.

L’homme qui était activement recherché a été retrouvé dans une zone boisée, au niveau d’un institut bouddhiste, qui est établi dans les murs de l'ancienne Chartreuse de Saint-Hugon, d’après Le Figaro.

L’interpellation a été réalisée par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), piloté par le groupe d’intervention (GI).

La victime, une policière d’une quarantaine d’années affectée au commissariat de Chambéry, n'était pas en service au moment des faits. Elle avait été agressée et assassinée le jeudi 31 août dans la rue alors qu'elle venait de déposer son enfant à la crèche. La fonctionnaire de police a été frappée à plusieurs reprises avec un objet contondant. Son ex-conjoint avait pris la fuite et était, depuis, activement recherché. Cette policière avait quatre enfants. Ses aînés, âgés de 14 et 16 ans, étaient issus d’une première union, avec le suspect. Aujourd’hui, elle vivait en couple avec un homme, policier de métier. Elle a eu deux autres enfants avec son nouveau compagnon.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l’Intérieur.