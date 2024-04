Plusieurs explosions rapportées dans la région d’Ispahan, en Iran

Une image diffusée par la télévision d'État iranienne, l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), montre la ville d'Ispahan tôt le 19 avril 2024, suite à des rapports d'explosions entendues dans la province au centre de l'Iran.

Selon le quotidien israélien Jérusalem Post, plusieurs explosions ont été entendues dans la nuit du vendredi 19 avril dans la région d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, ainsi que dans la région de Bagdad, en Irak, et dans le sud de la Syrie. La région d’Ispahan est notamment connue pour abriter l’installation nucléaire de Natanz.

Un officiel américain a confirmé un peu plus tard à ABC News que des missiles israéliens ont frappé un site en Iran, sans préciser lequel. L’agence de presse Fars a de son côté confirmé plusieurs explosions près de l'aéroport de la ville d'Ispahan, dans le centre du pays, mais a indiqué que la raison en était inconnue. «La cause de ces bruits est encore inconnue et les enquêtes se poursuivent jusqu'à ce que les détails exacts de l'incident soient déterminés», a indiqué l'agence.