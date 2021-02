Plus de trois milliards de logins et mots de passe Gmail et Hotmail ont été volés puis mis en ligne

gmail e-mail cyberattaque sécurité menace mots de passe

Plus de 3 milliards de mots de passe, liés notamment à des comptes Gmail, Hotmail, Netflix et LinkedIn, ont été divulgués en ligne la semaine dernière. Il s’agit d’une compilation de données issues de plusieurs fuites précédentes concernant près de 15 milliards de comptes piratés.

© STEPHEN LAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Une nouvelle alerte sur le plan de la cybersécurité vient d'être dévoilée. Une immense base de données regroupant 3,2 milliards de logins et mots de passe volés a été mise en ligne la semaine dernière. Associés à des services comme Gmail, Hotmail, mais aussi Netflix et LinkedIn, ces identifiants ont été partagés sur divers forums dédiés au piratage, selon un article du site BGR relayé par RTL et Ouest-France.

Baptisée "Comb ", pour " Compilation of Many Breaches ", cette fuite n’est pas nouvelle, mais est le fruit d’un travail de compilation.

Les auteurs ont extrait les données personnelles contenues dans différentes fuites précédentes pour les placer en un seul fichier facile à utiliser.

Les hackers auraient donc eu entre les mains 15,2 milliards de comptes piratés et plus de 2,5 milliards d’e-mails uniques, selon le site Cybernews.

Si vous pensez être concernés par ce risque de fuites de données et de mots de passe, il est donc recommandé de choisir de nouveaux mots de passe pour chaque site.