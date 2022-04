Plus de la moitié des Français souhaitent une cohabitation selon un sondage

Assemblée nationale

Enquête Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévision, Public Sénat et LCP

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévision, Public Sénat et LCP, et le Parisien plus de la moitié des Français ne souhaitent pas accorder à Emmanuel Macron une majorité aux prochaines élections législatives.

56% veulent voir les principaux partis de gauche former une alliance et qu’ils présentent des candidats communs dans les circonscriptions explique LCP

39 % des Français veulent voir La France Insoumise renforcée à l’Assemblée nationale, 38 % le RN, 29 % EELV et 26 % LREM. A l’inverse ils sont 47 % à vouloir que Les Républicains et le Parti socialiste, sortent affaiblis aux législatives de juin.

En ce qui concerne les Républicains, 22 % souhaitent les voir dans une alliance avec le RN et Reconquête, 25 % dans une alliance avec La République En Marche et 53 % veulent les voir se rapprocher ni de l’un ni de l’autre.