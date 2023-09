Plus de 100 000 personnes ont fui la région du Haut-Karabakh, selon l'Arménie

L'Azerbaïdjan a pris le contrôle du Haut-Karabakh, la semaine dernière.

Une semaine après que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région du Haut-Karabakh, plus de 100 000 personnes ont fui ce territoire, soit la quasi-totalité de sa population qui était estimée à 120 000 personnes, a indiqué l'Arménie. Artak Beglaryan, un ancien responsable séparatiste, a déclaré que, selon des informations non officielles, "les derniers groupes" de résidents du Haut-Karabakh étaient en route pour l'Arménie samedi. "Il reste tout au plus quelques centaines de personnes, dont la plupart sont des fonctionnaires, des employés des services d'urgence, des bénévoles et quelques personnes ayant des besoins particuliers", a-t-il écrit sur les médias sociaux.

Erevan a accusé l'Azerbaïdjan de mener une campagne de "nettoyage ethnique" pour débarrasser le Haut-Karabakh de sa population arménienne. Bakou a démenti ces accusations et a publiquement appelé les résidents arméniens du territoire à rester et à se "réintégrer" à l'Azerbaïdjan. Ses habitants seront traités de manière équitable, a promis l'Azerbaïdjan, mais l'Arménie a qualifié cette déclaration de "mensonge".

Le Haut-Karabakh a été dirigé par des Arméniens pendant trois décennies, soutenu par l'Arménie et la Russie. Un conflit a éclaté lorsque l'armée azerbaïdjanaise a envahi la région, entraînant la mort d'au moins 200 Arméniens et de nombreux soldats azerbaïdjanais. Un accord de cessez-le-feu a été conclu, obligeant les séparatistes à rendre leurs armes. Le dirigeant de la République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé que cette entité cesserait d'exister au cours de la nouvelle année.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a signalé que de nombreuses personnes fuyant sont dans un état critique et ont besoin d'une assistance immédiate.

