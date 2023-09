Planification écologique : Elisabeth Borne présente sa feuille de route aux chefs de partis

La feuille de route du gouvernement sur le dossier de la planification écologique sera présentée ce lundi 18 septembre aux chefs de partis.

La Première ministre va recevoir ce lundi les responsables de partis afin d’échanger et de débattre sur les solutions à apporter dans le cadre de la transition écologique.

Initialement prévue le 6 juillet et retardée suite aux émeutes, la feuille de route du gouvernement sur le dossier de la planification écologique sera présentée ce lundi aux chefs de partis.

Les responsables politiques des différentes formations politiques seront reçus à Matignon à 10h30 par Elisabeth Borne pour débattre des mesures et des solutions à apporter dans le cadre d’une transition écologique « juste » et non « punitive », selon l’entourage de la première ministre, cité par Le Figaro. Le secrétaire général à la planification écologique, Antoine Pellion, fera une présentation aux chefs de partis avant ce débat.

Les principales annonces seront communiquées par Emmanuel Macron, potentiellement la « semaine prochaine ». L'exécutif souhaite lancer une « séquence » d'une dizaine de jours sur cet enjeu avec ce débat lundi à Matignon, avec un échange entre Elisabeth Borne et les membres du Conseil national de la refondation mardi, avec un événement autour d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, et avec la présentation du projet de budget 2024, le 27 septembre en Conseil des ministres.

Le gouvernement souhaite donc officiellement proposer un plan « très concret » et « très opérationnel » afin « d'être au rendez-vous européen » de la baisse de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et pour se « projeter vers la neutralité carbone en 2050 ».

Lors de cette séquence de dix jours dédiée à la planification écologique, le gouvernement pourrait se prononcer sur l'avenir du projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC) qui doit fixer les grands objectifs de la politique énergétique française.