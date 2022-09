Plainte de Canal + contre TF1

Didier Casas

Ce lundi, sur France Info, Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1 réagit à la fin de la diffusion de ses chaînes par Canal + : “Je voudrais d’abord dire à nos téléspectateurs qu’on est désolés. On est comme eux pris en otage par la décision de Canal”.

Et il annonce que TF1 va porter plainte contre Canal+ : "On ne va pas se laisser prendre de l'audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir", affirme sur franceinfo Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1.

Vendredi 2 septembre, dans un communiqué, le groupe Canal + annoncait, en effet,"renoncer" à la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1, dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties.

Réaction de la filiale du groupe Bouygues dans un communiqué : "Le groupe TF1 prend acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et services par le groupe Canal+ et le déplore fortement."

"Alors que le groupe TF1 est distribué par l’ensemble des distributeurs FREE, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto, Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement." ajoute le communiqué.

Réaction du président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada dans Le Journal du Dimanche (JDD) : "Le groupe TF1 nous demande une augmentation de 50% pour un accès aux mêmes contenus qu'aujourd'hui. Ce chiffre n'est pas fantaisiste, comme j'ai pu le lire. Il est exact à l'euro près", Pourquoi un abonné Canal+ devrait-il payer les chaînes TF1 dont il disposerait gratuitement s'il n'était pas abonné à Canal+ ? C'est incompréhensible."