Pizzas Buitoni contaminées : l'usine de Caudry est mise à l'arrêt suite à la chute des ventes

En raison d'une chute des ventes, Nestlé France a annoncé aux salariés d'une usine Buitoni la suspension de l'activité du site.

L'usine de pizzas Buitoni de Caudry dans le Nord était au cœur d’un scandale alimentaire suite à une contamination par une bactérie. En raison d'une chute des ventes, Nestlé France a annoncé aux salariés, ce jeudi, la suspension de l'activité de l'établissement.

L'usine avait rouvert partiellement en décembre. Ce site produisait des pizzas à pâte crue de la gamme Fraîch'Up, suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie E.coli

L'usine avait rouvert partiellement à la mi-décembre après neuf mois d'arrêt. La ligne de production mise en cause n'avait jamais repris son activité.

Seule la ligne de pizzas à pâte cuite, non concernée par le scandale, avait été autorisée à redémarrer.

L'entreprise n'a pour l'instant annoncé aux salariés qu'une « suspension temporaire » de l'activité avec effet immédiat.

Les 200 employés de l'usine conserveront leur salaire dans l'attente d'une décision définitive sur leur usine.

Selon un porte-parole de Nestlé France à l’AFP, « le marché de la pizza surgelée a chuté de 20% en un an et a d'autant plus impacté la marque Buitoni ».