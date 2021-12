L'Agence européenne des médicaments a approuvé ce jeudi 16 décembre de l'utilisation en cas d'urgence de la pilule du laboratoire Pfizer contre la Covid-19.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré ce jeudi 16 décembre avoir approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'Union européenne de la pilule de Pfizer contre la Covid-19, selon des informations du Figaro. Ce traitement n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché :

"Le médicament, qui n'est pas encore autorisé dans l'UE, peut être utilisé pour traiter les adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme sévère de la maladie", selon le communiqué de l'EMA.

Une autre information prometteuse dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 a été communiquée ce jeudi. Le régulateur européen a approuvé ce jeudi deux nouveaux traitements contre la Covid-19, le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline, ainsi qu'un médicament immunosuppresseur déjà autorisé dans l'UE pour le traitement de diverses affections inflammatoires.

Le traitement de GSK "réduit considérablement" les hospitalisations chez les patients à risque, selon l'EMA, dans un communiqué. Le remède Kineret du Suédois Sobi, déjà utilisé pour soigner l'arthrite et des maladies inflammatoires, peut "empêcher le développement d'une insuffisance respiratoire sévère chez les patients atteints du Covid-19".

Le traitement de GSK, appelé Xevudy ou sotrovimab, "est destiné au traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie". L'utilisation du Kineret a été "étendue au traitement du Covid-19 chez les patients adultes (...) ayant besoin d'un supplément d'oxygène (...) et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère".