Philippe Poutou a retrouvé du travail dans l'industrie du cinéma

Il était au chômage depuis trois ans depuis la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort, en Gironde. Désormais, il travaillera dans l’industrie du cinéma au sein de la société « Urban distribution » et sera chargé d'assurer la promotion « hors média » des films, comme l'a expliqué lundi Le Film Français qui a révélé l’information.

« Je me retrouve complètement dans les valeurs défendues par les films d'Urban : l'anticapitalisme, l'antiracisme, le féminisme et l'écologie. C'est un vrai métier, pour lequel mes nouveaux collègues sont en train de me former, mais je n'ai pas l'impression de me contredire », a affirmé Philippe Poutou au Parisien mercredi.

En obtenant un CDI à mi-temps, Philippe Poutou pourra poursuivre son mandat de conseiller municipal d'opposition à Bordeaux. Il restera également porte-parole du NPA, à titre bénévole. Se présentera-t-il une quatrième fois aux élections présidentielles ? A priori, non. « Normalement, je ne devrais pas être candidat ! », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « Je suis très prudent parce que j'ai déjà dit deux fois que je n'irais pas… ».