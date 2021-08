Pfizer et Moderna augmentent le prix de leurs vaccins anti-Covid en Europe, selon le Financial Times

Pfizer a fortement augmenté le prix de son vaccin.

Le vaccin Pfizer passe de 15,5 à 19,5 euros et celui de Moderna grimpe à 25,50 dollars par dose, selon le journal britannique.

Les groupes Pfizer et Moderna ont augmenté le prix de leurs vaccins dans leurs derniers contrats d'approvisionnement de l'Union européenne, révèle le Financial Times ce dimanche 1er août. Selon le journal britannique, Pfizer a augmenté le prix de son vaccin Covid-19 de plus d'un quart, passant de 15,50€ à 19,50€. Le vaccin de Moderna passe, lui, à 25,50 dollars par dose, en hausse par rapport aux 22,60 dollars du premier contrat d'approvisionnement. Le groupe américain souhaiter l'augmenter à 28,50 dollars, mais a réduit ses prétentions car la commande a augmenté, selon un fonctionnaire proche des négociations.

Interrogée par l'AFP, la Commission européenne s'est refusée à tout commentaire, mettant en avant la confidentialité des contrats. Contactés à leur tour par l'AFP, Pfizer et Moderna n'ont pas immédiatement réagi dimanche.

Cette hausse intervient alors que l'inquiétude sur la flambée du variant delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Dans ce contexte, les deux groupes devraient générer des dizaines de milliards de dollars de revenus cette année en signant de nouveaux contrats avec des pays soucieux de s'approvisionner en vaccins.

Les termes des accords, conclus cette année pour un total de 2,1 milliards de vaccins jusqu'en 2023, ont été renégociés après que les résultats des essais de phase 3 ont montré que leurs vaccins à base d'acide ribonucléique messager avaient des taux d'efficacité plus élevés que les vaccins moins chers développés par Oxford/AstraZeneca et Johnson & Johnson.

