Perquisition : le parquet national financier enquête sur la gestion du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023

Coupe du monde de rugby 2023 : selon l'Equipe "le Parquet national financier (PNF), destinataire d'un double signalement des deux Inspections générales, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, a ouvert début octobre une enquête préliminaire visant des infractions de favoritisme, trafic d'influence, corruption, voire d'autres délits connexes."

"Le 29 août, dans un entretien à L'Équipe, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra informait du lancement de deux missions conjointes, visant la gouvernance du GIP (groupement d'intérêt public) - France 2023, et plus particulièrement son omnipotent directeur général Claude Atcher qui venait d'être mis à pied à titre conservatoire" ajoute l'Equipe.

L'enquête préliminaire qui en a résulté a été ouverte "pour favoritisme, trafic d'influence, corruption et tout autre délit connexe, à la suite d'un signalement conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, notamment sur le management de l'ex-directeur général Claude Atcher, révoqué mi-octobre. Une perquisition est en cours au siège du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023" indique Le Figaro.