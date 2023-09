Perpignan : le corps d’un enfant découvert dans une baignoire

La victime, âgée de 7 ans, a été retrouvée nue et désarticulée par des policiers dépêchés dans l’appartement de son père. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.

C’est une affaire des plus sordides. Ce jeudi 14 septembre en fin de journée, des policiers requis à l’appartement d’un père de famille résidant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ont découvert le cadavre d’un enfant de 7 ans. Le corps du petit garçon, nu et désarticulé, a été retrouvé dans la baignoire de l’appartement, a indiqué une source policière au Figaro, confirmant une information de L’Indépendant.

Sur place, les forces de l’ordre ont également découvert deux fillettes de 2 et 3 ans qui portaient «des traces de traumatismes multiples», comme confirmé par le parquet de Perpignan au Figaro. Le père de ces trois enfants, «très défavorablement connu» des services de police pour des faits de «violences intrafamiliales» selon cette même source policière, a été interpellé.

Simulant un malaise à l’arrivée des forces de l’ordre, il a rapidement été déclaré non-blessé à l’arrivée des secours et placé en garde à vue. De sources concordantes, un deuxième homme, l’oncle des enfants, a également été placé en garde à vue alors qu’il venait de déposer les deux fillettes chez leur père.

Selon une source policière, cet homme âgé de 28 ans avait contacté quelques jours auparavant une agence de pompes funèbres. Le père de famille souhaitait obtenir des «renseignements» après la mort de son fils. Face aux déclarations incohérentes de l’homme, un employé de l’agence a donné l’alerte auprès des forces de l’ordre. Après vérifications, il s’est avéré que l’homme disposait de la garde de ses enfants, son épouse présentant une déficience mentale.

Transportées à l’hôpital, les deux fillettes ont été gardées en observation. L’une d’elles présentait une blessure à la tête.

Le parquet de Perpignan a indiqué qu’une enquête criminelle avait été ouverte et confiée au service de la protection de la jeunesse de Perpignan ainsi qu’à la brigade criminelle du commissariat de Perpignan, pour des faits de «meurtre sur mineur de moins de 15 ans, tentative de meurtre, violences sur mineures de moins de 15 ans par ascendant, recel de cadavre, faux et usage de faux et séquestration».