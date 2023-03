Le comité national des pêches appelle pour la première fois à des journées mortes aujourd'hui et demain. Il exige du gouvernement des réponses à ce qu’il qualifie d’"attaques" contre le secteur."L’accumulation des normes, des menaces, des contentieux remet en cause le fondement même de notre métier en nous culpabilisant d’exercer nos métiers : le seul objectif est pourtant de nourrir les Français et les Européens", affirme le comité.

La flotte française a diminué de plus d’un quart en vingt ans et que la pêche nationale ne représente que 25 % du poisson vendu sur les étals. A Boulogne-sur-Mer, principal port français, la criée a été fermée et les pêcheurs ont prévenu les navires européens présents dans la Manche de ne pas venir débarquer leurs poissons, où personne ne les traiterait.