Passeport vaccinal : 62% des Français sont pour, le gouvernement est réticent

Crédits Photo: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

54 % des Français ont désormais l'intention de se faire vacciner, selon un sondage Ifop pour Lemon.fr et Le Parisien, publié ce dimanche 17 janvier. Une proportion étonnement inférieure à celle des sondés favorables à la mise en place d'un passeport vaccinal : 62 % sont favorables à ce que la vaccination soit obligatoire pour voyager à l'étranger (c'est même le cas de 41 % des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner) et 60 % le sont pour aller rendre visite à des personnes vulnérables en Ehpad ou à l'hôpital. Une majorité des sondés (52%) est même prête à ce que l'usage des transports en commun soit réservé aux vaccinés.

Mais on n'en est pas encore là. Invité sur France Info ce dimanche, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré que le gouvernement est "très réticent" à cette idée. "Si on parle d'un papier, un document qui vous autorise à voyager en Europe, je crois que c'est très prématuré", a-t-il ajouté. "C'est un débat qui n'a pas lieu d'être et ce serait choquant, alors qu'on débute encore partout cette campagne de vaccination en Europe, qu'il y ait des droits plus importants pour certains que pour d'autres. Ce n'est pas notre conception de la protection et de l'accès aux vaccins".

Cette idée d'un passeport vaccinal fait débat. La Grèce l'a demandé à l'Union européenne pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y est favorable. A l'inverse, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'y est déclarée opposée "pour le moment".