Passe vaccinal : un rapport du Sénat appelle à sa levée « sans délai, mais avec prudence »

Cette photo d'archive prise le 27 janvier 2022, à Montpellier, montre une photo d'illustration de masques et d'un passe vaccinal affiché via l'application TousAntiCovid.

« La succession d’annonces parfois contradictoires » des autorités « a contribué à brouiller le message adressé à la population », selon les précisions d'un rapport d'une commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire et sur les mesures déployées pour inciter à la vaccination.

Un rapport d’une commission d’enquête publiée ce jeudi 24 février par le Sénat, appelle à la levée « sans délai, mais avec prudence » du passe vaccinal. Le passe vaccinal n’a « pas pleinement rempli ses objectifs » de relancer les injections anti-Covid, d’autant que des annonces gouvernementales ont « brouillé le message », selon ce rapport d’une commission d’enquête du Sénat dévoilé ce jeudi 24 février.

Le débat a permis aux parlementaires de s’exprimer sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 qui poursuit sa baisse en France. Un hommage aux morts et aux soignants a notamment été rendu.

« L’annonce du passe vaccinal a été suivie d’une hausse certaines des primo-vaccinations entre la mi-décembre 2021 et la fin janvier 2022, mais elle n’a pas permis de cibler en priorité les personnes non vaccinées les plus âgées », estime ce rapport sur « l’adéquation » de la mesure à l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

La vaccination s’est estompée début 2022, avec le variant Omicron, qui a annulé ou reporté la nécessité de se faire vacciner, précise la commission des Affaires sociales, dotée des prérogatives d’une commission d’enquête.

« La succession d’annonces parfois contradictoires » des autorités « a contribué à brouiller le message adressé à la population », écrivent les auteurs du rapport.

L’horizon de la levée de certaines restrictions dès début février, liée à une amélioration sanitaire, a « certainement contribué à limiter le principal effet du passe vaccinal d’inciter les personnes non vaccinées » à recevoir une injection.

Selon la commission, « au regard des restrictions qu’il impose, le suivi tant qualitatif que quantitatif des effets du passe vaccinal est largement insuffisant, et ne permet pas d’évaluer son incidence sur la maîtrise de l’épidémie et sur la progression de la vaccination ».

Au regard de l’évolution de l’épidémie depuis mi-janvier et avec le reflux de la cinquième vague, ce rapport appelle donc à lever le passe vaccinal « sans délai », mais « avec prudence car l’épidémie reste imprévisible » et à « concentrer les efforts sur les populations les plus fragiles », âgées ou atteintes de comorbidités, pour accroître encore le taux de vaccination.