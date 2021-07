Passe sanitaire : 161.000 manifestants dans toute la France, une mobilisation en hausse

Une manifestante antivax, le 24 juillet à Marseille.

La mobilisation contre le passe sanitaire et la vaccination a pris de l'ampleur, ce samedi 24 juillet. Selon les données du ministère de l'Intérieur, 161.000 personnes ont défilés dans les 168 rassemblements organisés dans tout le pays. La hausse est conséquente par rapport à première mobilisation puisque 114 000 personnes avaient manifesté le 17 juillet, selon la même source.

A Paris, la mobilisation, qui était organisée en trois défilés distints, a enregistré une baisse (11.000 personnes, contre 18.000 la semaine dernière). Des incidents ont eu lieu sur les Champs-Elysées lorsque 200 personnes ont tenté de rejoindre l'avenue. Des brigades à moto et unités mobiles de CRS ont tenté de bloquer les accès de l'avenue, sans succès. Vers 18h, la situation s'est tendue lorsque des manifestants ont dressé des barricades et jeté des projectiles vers les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes et des canons à eau.

À Nice, 6000 personnes ont manifesté selon la police. Les manifestants étaient 5000 à Montpellier, 4300 à Marseille et 4000 à Nantes.

A Marseille, des journalistes de France Télévisions ont été violemment pris à partie lors qu'elle tentait de couvrir la manifestation. Une plainte a été déposée.

À Lire Aussi

A l'école de l'antivax