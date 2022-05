Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dénonce dans un communiqué révélé ce jeudi « l'arrestation sans fondement » de deux Français en Iran et exige « la libération immédiate de ces deux ressortissants ». De son côté, Téhéran indique que ces Français sont « entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et de déstabiliser la société ».

« Notre ambassadeur à Téhéran a effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir un accès consulaire à nos deux compatriotes et le chargé d’affaires de l’ambassade d’Iran à Paris a été convoqué au ministère de l’Europe et des affaires étrangères par le directeur général des affaires politiques et de sécurité », précise le communiqué.