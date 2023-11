Paris 2024 : le prix du ticket de métro va quasiment doubler pendant les Jeux, le forfait hebdomadaire passera à 70 euros

Quant au Pass Navigo, il devrait coûter 86,40 euros à partir de janvier 2024.

Ile-de-France Mobilités, l'autorité de régulation des transports dans la région, a dévoilé lundi 27 novembre, sa gamme tarifaire pour la période des Jeux olympiques, rapporte France Bleu Paris. Du 20 juillet au 8 septembre 2024, il ne sera plus possible d'acheter de Navigo Jour et Semaine. A la place, un pass Paris 2024 sera créé avec une tarification spéciale : 70 euros la semaine, contre 30 euros actuellement.

Le forfait illimité à la journée passera à 16 euros. Un tarif dégressif : 30 euros pour deux jours, 42 pour 3 jours et jusqu'à 10 euros la journée au bout de 7 jours. Le ticket de métro unitaire passera lui à 4 euros, contre 2,10 euros. Les détenteurs d'un pass Navigo mensuel ou annuel ne sont pas concernés par ces nouveaux tarifs JO. Cette hausse des tarifs doit permettre de financer l'augmentation de la fréquence des bus, métros et RER pendant les JO. Durant les deux mois de compétition, l'offre de transport sera 15% supérieure à la normale, soit un surcoût de 200 millions d'euros. Une somme qu'Île de France Mobilités souhaite financer avec cette tarification temporaire. Les voyageurs occasionnels devront par contre prendre leurs précautions pour éviter de payer le prix le plus fort. Pour échapper au ticket de métro à 4 euros, il faudra charger des tickets sur une carte Navigo Easy avant le 20 juillet. Une fois cette date passée, seul le forfait Liberté+ permettra de voyager pour 1,73 € le trajet.

Quant au Pass Navigo, il devrait coûter 86,40 euros à partir de janvier 2024.